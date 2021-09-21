Олигархический союз против олигархов: Уколов прокомментировал парадоксы рассмотрения в ВР законопроекта Президента

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Группа депутатов “Доверие”, которую связывают с Андреем Веревским поддержала законопроект об олигархах. О чем это может свидетельствовать рассказал политтехнолог Виктор Уколов, передает УНН.

Цитата

“То, что их представитель на согласительном совете поддержал включение закона об олигархах в повестку дня — это остается фактом. Так же как и депутаты этой группы проголосовали за этот закон в первом чтении”, — прокомментировал он.

В то же время закон об олигархах носит серьезные коррупционные риски, считает Уколов.

“Если звание, если так можно сказать, олигарха назначается решением СНБО, куда входят только чиновники зависимые от Президента, то фактически кандидатам в олигархи дают адрес органа с членами которого можно договориться, чтобы не быть объявленным олигархом. Поэтому договоренности могут быть разными. Это не обязательно могут быть деньги, это могут быть услуги в том числе”, — добавил политтехнолог.

По словам Уколова, несмотря на заявленную борьбу с олигархами, Офис Президента регулярно пользуется поддержкой группы “Доверие” Веревского, когда им не хватает голосов.

“Банковой нужна была помощь группы Веревского „Доверие“, вот тогда они голосовали. Думаю, что в будущем таким маркерным голосованием будет голосование за проект бюджета. Как правило за проект бюджета голосует власть, но если кроме власти за него проголосует „недовласть“, „Доверие“, „За будущее“, не власть и не оппозиция, то очевидно, что для этого были определенные причины”, — резюмировал Уколов.

Дополнение

Вышеуказанное свидетельствует о том, что несмотря на имеющиеся у Андрея Веревского все признаки олигарха по версии президентского законопректа, сам он может избежать места в “токсическом” списке олигархов.

К слову

Андрей Веревский — основатель агрохолдинга “Кернел”, производитель масла “Чумак”, “Стожар”, “Щедрый дар”.

Несмотря на 100% производство в Украине отечественное масло стоит вдвое дороже польского, ведь продается украинцам по мировым ценам. При этом подсолнухи “Кернел” обрабатывают опасными для здоровья людей химикатами.

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