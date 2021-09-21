Олігархічний союз проти олігархів: Уколов прокоментував парадокси розгляду у ВР законопроекту Президента

Цитата

“Те, що їх представник на погоджувальній раді підтримав включення закону про олігархів до порядку денного — це залишається фактом. Так само як і депутати цієї групи проголосували за цей закон в першому читанні”, — прокоментував він.

Водночас закон про олігархів носить серйозні корупційні ризики, вважає Уколов.

“Якщо звання, якщо так можна сказати, олігарха призначається рішенням РНБО, куди входять тільки чиновники залежні від Президента, то фактично кандидатам в олігархи дають адресу органу з членами якого можна домовитися, щоб не бути оголошеним олігархом. Тому домовленості можуть бути різними. Це не обов’язково можуть бути гроші, це можуть бути послуги в тому числі”, — додав політтехнолог.

За словами Уколова, попри заявлену боротьбу з олігархами, Офіс Президента регулярно користується підтримкою групи “Довіра” Веревського, коли їм не вистачає голосів.

“Банковій потрібна була допомога групи Веревського „Довіра“, от тоді вони голосували. Думаю, що на майбутнє таким маркерним голосуванням буде голосування за проект бюджету. Як правило за проект бюджету голосує влада, але якщо крім влади за нього проголосує „недовлада“, „Довіра“, „За майбутнє“, не влада і не опозиція, то очевидно, що для цього були певні причини”, — резюмував Уколов.

Доповнення

Вищевказане свідчить про те, що попри наявні у Андрія Веревського всі ознаки олігарха за версією президентского законопректу, сам він може уникнути місця в “токсичному” списку олігархів.

До слова

Андрій Веревський — засновник агрохолдингу “Кернел”, виробник олії “Чумак”, “Стожар”, “Щедрий дар”.

Попри 100% виробництво в Україні вітчизняна олія коштує вдвічі дорожче польської, бо продається українцям за світовими цінами. При цьому соняшники “Кернел” обробляють небезпечними для здоров’я людей хімікатами.