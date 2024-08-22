Олещук показал видео удара авиации по мостам на Курщине
Киев • УНН
Командующий Воздушных Сил ВСУ обнародовал видео боевой работы авиации по двум мостовым переправам в Курской области. Удары управляемыми авиабомбами были нанесены в 20-х числах августа 2024 года.
Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20-х числах августа, сообщает УНН.
"Летчики тактической авиации Воздушных Сил вместе с собратьями других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в курской области. На видео - результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20-х числах августа 2024 года!" - подписал Олещук видео в Telegram.
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