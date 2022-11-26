Оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданским объектам Днепра – Генштаб

Цитата

«За сутки противник нанес 2 ракетных обстрела по гражданским объектам города Днепр и произвел 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за ракетного удара по Днепру к врачам обратились 13 человек

Кроме того, Генштаб сообщил о ситуации по другим направлениям:

· На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать группировку своих войск. Недалеко от Кудеевки Харьковской области противник задействовал ударный БпЛА.

· На Купянском направлении оккупанты ведут активную оборону. На Лиманском направлении сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области и Терны и Райгородок Донецкой области. У Берестового противник применил ударный БпЛА.

· На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник пытается продолжать ведение наступательных действий. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Спорное, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Маринка и Новомихайловка Донецкой области. Нанес удар силами армейской авиации в районе населенного пункта Авдеевка. В районе же Нью-Йорка задействован вражеский ударный БпЛА.

· На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборонительные действия. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Щербаки, Каменец и Зеленый Гай. Нанес авиаудары по районам Времивки Донецкой области и Волшебное - Запорожской.

· В Криворожском и Херсонском направлениях противник продолжает совершенствовать фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений и позиций. Не останавливает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал весь спектр артиллерии для обстрелов населенных пунктов Качкаровка, Красный Маяк, Костырка, Змиевка, Берислав, Никольское, Приднепровское, Антоновка, Зеленовка, Музыковка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.