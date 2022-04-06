Оккупанты обстреляли жилые районы Северодонецка: горит 10 многоэтажек

Детали



"Снова циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи - ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь на Луганщине. Спасатели тушат пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно", - написал Гайдай.

Он добавил, что россияне также обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.