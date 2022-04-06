Окупанти обстріляли житлові райони Сєвєродонецька: горить 10 багатоповерхівок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, внаслідок чого загорілося 10 багатоповерхівок, зараз встановлюють кількість жертв. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині. Рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Стосовно кількості жертв буде повідомлено окремо", - написав Гайдай.
Він додав, що росіяни також обстріляли сьогодні цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.