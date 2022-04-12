Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова: по меньшей мере два человека ранены

Детали

Сегодня, 12 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы на юге Харькова. По меньшей мере два человека ранены.

Русским снарядом разрушены и повреждены несколько зданий.

Добавим

Также, по данным издания, харьковчане снова сообщают о взрывах в городе — слышно на Новых Домах, на Салтовке.