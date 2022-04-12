Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова: по меньшей мере два человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По меньшей мере два человека ранены в результате обстрела жилых кварталов на юге Харькова днем 12 апреля. Об этом сообщили Суспильному в областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Сегодня, 12 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы на юге Харькова. По меньшей мере два человека ранены.
Русским снарядом разрушены и повреждены несколько зданий.
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Также, по данным издания, харьковчане снова сообщают о взрывах в городе — слышно на Новых Домах, на Салтовке.