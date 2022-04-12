Окупанти обстріляли житлові квартали Харкова: щонайменше двоє людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Щонайменше двоє людей поранені внаслідок обстрілу житлових кварталів на півдні Харкова вдень 12 квітня. Про це повідомили Суспільному в обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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Сьогодні, 12 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали на півдні Харкова. Щонайменше двоє людей поранені.
Російським снарядом зруйновані та пошкоджені кілька будівель.
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Також, за даними видання, харків'яни знову повідомляють про вибухи у місті — чутно на Нових Будинках, на Салтівці.