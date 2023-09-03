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Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 20 раз: есть попадания

Киев • УНН

 • 313992 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В течение воскресенья россияне совершили 20 обстрелов приграничья. Зафиксировано 137 взрывов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали 

Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Свесская, Великописаревская громады.

  • Белопольская громада: был минометный обстрел (2 взрыва) и артиллерийский обстрел (7 взрывов). В результате артобстрела повреждены частный дом, хозяйственная постройка. 
  • Хотинская громада: осуществлен сброс с БПЛА 1 взрывного устройства (1 взрыв) и обстрел из артиллерии (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: зафиксированы гранатометные обстрелы (СПГ и АГС) (19 взрывов), минометные обстрелы (13 взрывов), артобстрел (2 взрыва) и обстрел 6 неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (6 взрывов).
  • Эсманская община: враг бил из артиллерии (9 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: осуществлен гранатометный обстрел (АГС) (20 взрывов). 
  • Свесская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Великописаревская громада: осуществлен гранатометный обстрел (АГС) (48 взрывов) и минометный обстрел (4 взрыва).

Также отмечается, что в воскресенье утром по окраине города Ворожба Сумского района осуществлен артиллерийский обстрел (САУ) (6 взрывов), в результате чего повреждены четыре частных жилых дома и помещения агропредприятия.

Напомним

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 2 сентября, совершили 15 обстрелов по приграничью Черниговской и Сумской областей из различных видов вооружения.

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