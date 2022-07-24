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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Оккупанты пытались установить контроль над Богородичным - Генштаб

Оккупанты пытались установить контроль над Богородичным - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Штурмовыми действиями оккупанты попытались установить контроль над населенным пунктом Богородичное. И снова, уже традиционно, без всякого успеха. Об этом УНН пишет со ссылкой на вечернюю сводку от Генштаба ВСУ.

Детали

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Большой Камышувахи, Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Червоной Поляны, Карнауховки и Дибровного.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григорьевка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное. Украинские воины в очередной раз отразили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка – Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское. Оккупанты, с потерями, отошли.

На Бахмутском направлении противник обстрелял наши войска близ Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Майского и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиаудар неподалеку от Бахмута.

На Харьковском направлении противник производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Рубежное, Циркуны, Базалиевка, Слатино, Дергачи, Черкасские Тишки, Благодатное, Уды, Пришиб и Питомник. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Мосьпанова.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял районы сел Гай Черниговской области и Гудово, Белополье и Старые Вырки Сумской области.

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