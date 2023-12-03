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Около 90 боевых столкновений и 20 авиаударов за сутки: ситуация на фронте

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 06:07  •  22619 просмотра

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Российские войска нанесли ракетные и авиационные удары по украинским позициям и мирным населенным пунктам, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры. Украина отразила многочисленные штурмы, нанесла удары по вражеским объектам и удержала оборону.

За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений.  В целом враг нанес 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 12 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА.

Авиационным ударам подверглись Казачья Лопань, Петропавловка Харьковской области; Щербиновка, Авдеевка, Победа Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отражено 4 атаки.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области, где нашими защитниками отбили 21 атаку. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражено 25 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено 11 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отбито 3 атаки.

На Запорожском направлении противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

"За прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 складам боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.

Также, за прошедшие сутки, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в утренней сводке Генштаба.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Близько 90 бойових зіткнень та 20 авіаударів за добу: ситуація на фронті
Nearly 90 combat engagements and 20 air strikes in a day: situation at the front
Новости по теме

Около 90 боевых столкновений и 20 авиаударов за сутки: ситуация на фронте

Российские войска нанесли ракетные и авиационные удары по украинским позициям и мирным населенным пунктам, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры. Украина отразила многочисленные штурмы, нанесла удары по вражеским объектам и удержала оборону.

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