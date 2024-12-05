Оккупанты заставляют студентов Донетчины участвовать в пропагандистских акциях - ЦНС
Киев • УНН
Оккупационная власть Донецка принуждает студентов технического университета к участию в кремлевских пропагандистских мероприятиях. Студентам угрожают проблемами на экзаменах и заставляют сдавать кровь для террористов.
Российские "власти" во временно оккупированном Донецке принуждают студентов Донецкого национального технического университета к участию в кремлевских пропагандистских мероприятиях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Коллаборационисты активно давят на студентов, угрожая проблемами на экзаменах. Кроме пропаганды, студентов заставляют сдавать кровь для террористов, чем нарушают базовые права гражданских,
В ЦНС напомнили, что в 2014 году университет был перемещен на подконтрольные Украине территории, но часть сотрудников и студентов осталась в Донецке.
Напомним
Российские "инспекторы" посещают школы на оккупированной Херсонщине для выявления проукраинских учеников. Оккупанты проводят "уроки" об "ответственности" и заставляют детей доносить на сверстников.