Оккупанты запустили в направлении Одесской области несколько групп "Шахедов"

В направлении Одесской области российские оккупанты запустили несколько групп "Шахедов", передает УНН.

Группа "Шахедов" в направлении Одесской области из акватории Черного моря!... Движение ударных БпЛА в направлении Черноморск, Одесса. Также еще несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!" - сообщили в воздушных силах.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесской области идти в укрытие.

"Одесса и Одесский район, прошу не пренебрегать воздушной тревогой и направляться в укрытие, если вы до сих пор не там. Берегите себя и близких!"- сообщил Кипер.