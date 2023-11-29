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Оккупанты запустили в направлении Одесской области несколько групп "Шахедов"

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 18:51  •  8045 просмотра

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Российские войска запустили несколько беспилотных летательных аппаратов "Шахед" в направлении Одесской области. Глава Одесской ОВА призвал жителей идти в укрытие.

В направлении Одесской области российские оккупанты запустили несколько групп "Шахедов", передает УНН.

Группа "Шахедов" в направлении Одесской области из акватории Черного моря!... Движение ударных БпЛА в направлении Черноморск, Одесса. Также еще несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!" - сообщили в воздушных силах.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесской области идти в укрытие.

"Одесса и Одесский район, прошу не пренебрегать воздушной тревогой и направляться в укрытие, если вы до сих пор не там. Берегите себя и близких!"- сообщил Кипер.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Окупанти запустили у напрямку Одещини кілька груп "Шахедів"
The invaders launched several groups of "Shaheds"in the direction of the Odessa region
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Оккупанты запустили в направлении Одесской области несколько групп "Шахедов"

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Команда Bellingcat расследует отравление жены Буданова

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Политзаключенного Нариман Джеляла доставили в тюрьму в рф: во время этапа у него были проблемы со здоровьем

Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, впервые за почти два месяца смог прислать письмо жене. У него были проблемы со здоровьем, включая кашель и головную боль, и в настоящее время он находится на карантине.

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53-летняя фельдшер была ранена в результате российского обстрела в Индийке, что недалеко от Херсона по данным ОВА, ее бригада выезжала на вызов, в результате которого погиб мужчина. Медикиню госпитализировали с контузией и взрывными травмами.

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Так называемые власти Донецка заявили, что их веб сайт был взломан после того, как на нем было объявлено о присвоении сыну рамзана Кадырова звания почетного гражданина.

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Депутата Миргородского горсовета разоблачили на получении взятки в размере 66,7 тыс. долл. от местного фермера

Депутат Миргородского городского совета был уличен в получении взятки в размере 66,7 тыс. долларов за решение земельных вопросов

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Депутата Миргородского горсовета разоблачили на получении взятки в размере 66,7 тыс. долл. от местного фермера

Днепропетровщина: россияне снова обстреляли Никопольщину-ОВА

Российские войска нанесли удар по Никопольскому району. Враг бизонов и ударными дронами. Есть разрушения из-за этих атак. Однако обошлось без жертв среди гражданского населения.

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Днепропетровщина: россияне снова обстреляли Никопольщину-ОВА

Россия впервые не попала в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия

Россия потеряла место в Исполнительном совете ОЗХО, набрав всего 65 голосов при минимальном требовании 66, в то время как Украина, Польша и Литва получили места.

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Россия впервые не попала в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия

Зеленский посетил Херсон и ознакомился с планами строительства укрытий

Президент Украины Зеленский проинспектировал системы гражданской защиты в Херсоне, в том числе убежище на 250 человек. Его также проинформировали о строительстве подземных медицинских учреждений.

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В Украине сформировали реестр осужденных за сексуальные преступления против детей: внесено уже 600 преступников

Украина создала реестр, содержащий более 600 человек, осужденных за сексуальные преступления против детей, призванный предотвратить их повторные правонарушения путем ограничения их контактов с несовершеннолетними.

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