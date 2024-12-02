Оккупанты запугивают жителей Бердянска: так называемая "дискредитация" ВС рф грозит 7 годами лишения свободы
Киев • УНН
На временно оккупированной территории Запорожской области введено наказание за любые проявления несогласия с действиями РФ. Оккупанты установили штрафы до 1 млн рублей и заключение до 7 лет.
На вот Запорожской области работает репрессивный механизм, "дискредитация Вооруженных сил рф" превращается в инструмент тотального контроля. Наказание включает штрафы и тюремное заключение.
Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Бердянской МВА.
детали
Оккупанты угрожают жителям Бердянска штрафами и заключением за дискредитацию ВС рф.
Под" дискредитацию " рашистов подпадает любая форма проявления несогласия - от акций протеста до обычной публикации в соцсетях. Наказание предусматривает:
- Штрафы от 100 000 до 300 000 рублей или заключение до 5 лет
- За "тяжких последствий" - штраф до 1 000 000 рублей или до 7 лет лишения свободы
Напомним
В Луганском лицее-интернате оккупанты присвоили детям звание вице-сержантов после принесения присяги рФ. захватчики продолжают милитаризацию молодежи на оккупированных территориях для создания мобилизационного ресурса.
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