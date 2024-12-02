На вот Запорожской области работает репрессивный механизм, "дискредитация Вооруженных сил рф" превращается в инструмент тотального контроля. Наказание включает штрафы и тюремное заключение.

Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Бердянской МВА.

детали

Оккупанты угрожают жителям Бердянска штрафами и заключением за дискредитацию ВС рф.

Под" дискредитацию " рашистов подпадает любая форма проявления несогласия - от акций протеста до обычной публикации в соцсетях. Наказание предусматривает:

Штрафы от 100 000 до 300 000 рублей или заключение до 5 лет

За "тяжких последствий" - штраф до 1 000 000 рублей или до 7 лет лишения свободы

Напомним

В Луганском лицее-интернате оккупанты присвоили детям звание вице-сержантов после принесения присяги рФ. захватчики продолжают милитаризацию молодежи на оккупированных территориях для создания мобилизационного ресурса.

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