Оккупанты запугивают жителей Бердянска: так называемая "дискредитация" ВС рф грозит 7 годами лишения свободы

ukenru
Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
14:20 • 20112 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
13:11 • 41705 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
10:30 • 76298 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
09:31 • 106470 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
09:15 • 95871 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 132421 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 152287 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 165953 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 167862 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 153701 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

 • 76519 просмотра
ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

 • 61226 просмотра
рф нанесла около 800 ударов по энергетике Сумщины-ОВА

рф нанесла около 800 ударов по энергетике Сумщины-ОВА

10:31 • 21544 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

11:18 • 39513 просмотра
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

12:24 • 30899 просмотра
публикации
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

09:31 • 106470 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 160800 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 157343 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 169877 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 179864 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

12:24 • 30899 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

11:18 • 39513 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 105679 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 104018 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 106261 просмотра
Актуальное
Оккупанты запугивают жителей Бердянска: так называемая "дискредитация" ВС рф грозит 7 годами лишения свободы

Оккупанты запугивают жителей Бердянска: так называемая "дискредитация" ВС рф грозит 7 годами лишения свободы

Киев  •  УНН

 • 7962 просмотра

Read in English

На временно оккупированной территории Запорожской области введено наказание за любые проявления несогласия с действиями РФ. Оккупанты установили штрафы до 1 млн рублей и заключение до 7 лет.

На вот Запорожской области работает репрессивный механизм, "дискредитация Вооруженных сил рф" превращается в инструмент тотального контроля. Наказание включает штрафы и тюремное заключение. 

Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал Бердянской МВА.

детали

Оккупанты угрожают жителям Бердянска штрафами и заключением за дискредитацию ВС рф.

Под" дискредитацию " рашистов подпадает любая форма проявления несогласия - от акций протеста до обычной публикации в соцсетях. Наказание предусматривает:

  • Штрафы от 100 000 до 300 000 рублей или заключение до 5 лет
  • За "тяжких последствий" - штраф до 1 000 000 рублей или до 7 лет лишения свободы

Напомним

В Луганском лицее-интернате оккупанты присвоили детям звание вице-сержантов после принесения присяги рФ. захватчики продолжают милитаризацию молодежи на оккупированных территориях для создания мобилизационного ресурса.

Украина вернула из вот еще шестерых детей2 дек. 2024, 11:41 • 12821 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
berdyanskБердянск
luhanskЛуганск