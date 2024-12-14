Оккупанты захватили пять населенных пунктов и продвинулись в семи районах - DeepState

Вражеские войска захватили ряд населенных пунктов на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Захватчики продвинулись на нескольких участках фронта, установив контроль над населенными пунктами Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка, Новотроицкое и Пушкино. Кроме этого, зафиксировано их продвижение в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Шевченко, а также возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого.

Напомним

По информации от Генштаба, наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском и Времовском направлениях, где противник сосредотачивает основные силы. Активные атаки также фиксировались на Лиманском и Кураховском направлениях.

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