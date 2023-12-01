Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз: били дронами, из артиллерии, РСЗО и авиации

Российские войска за прошедшие сутки 159 раз атаковали Запорожскую область, в частности, совершили 29 БПЛА-атак. Есть разрушения, однако никто не пострадал. Об этом сообщил в пятницу председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Детали

По данным главы ОВА, военнослужащие рф нанесли 159 ударов по 23 населенным пунктам.

В частности, оккупанты совершили 29 БПЛА-атак по Широкому, Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботино, Малиновке, Новоданиловке, Новодаровке, Темировке, Луговскому, Каменскому и Степному, 7 РСЗО-обстрелов Роботино, Темировки, Новодаровки и Новоданиловки, а также всадили авиационные снаряды по Каменскому и Новоданиловке.

121 вражеский артобстрел пришелся по территории Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Волшебного, Красного, Щербаков, Затишья, Плавней, Лобкового, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших - указал Малашко в Telegram.

Дополнение

29 ноября российские войска нанесли 100 ударов по Запорожской области, нанеся ущерб жилым домам и инфраструктуре. Обошлось без жертв среди гражданского населения.