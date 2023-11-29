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Оккупанты за сутки совершили 2 ракетных удара по Запорожской области и 30 атак "шахедами": есть погибший, четверо раненых

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 06:52  •  5032 просмотра

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Российские войска атаковали Запорожскую область более 150 раз, включая два ракетных удара и 30 атак беспилотников, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения.

Российские войска за прошедшие сутки более 150 раз ударили по Запорожской области, в частности осуществили два ракетных удара по областному центру и 30 атак беспилотниками. В результате вражеских атак один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил в среду председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 153 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области 

- написал Малашко в Telegram.

Детали

111 раз из артиллерии российские войска обстреляли территории Орехова, Белогорья, Затишья, Новоселовки, Чаривного, Новоандреевки, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Лобково, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Оккупанты совершили 2 ракетных удара по Запорожью, 30 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Новодаровке, Малиновке, Малой Токмачке, Левадному, Полтавке, Степногорску и Малым Щербакам, 8 РСЗО-обстрелов Железнодорожного, Малой Токмачки, Верхней Терсы и Роботино, а также всадили авиационными снарядами по Роботино и Новодаровке.

В результате ракетного удара по Запорожью пострадала 25-летняя женщина и 39-летний мужчина. В Степногорске ранения получили мужчины 38 и 58 лет. Атака вражеского дрона-камикадзе унесла жизнь 67-летней жительницы Степногорска

- сообщил глава ОВА.

Кроме того, в результате вражеских ударов за прошедшие сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним

Российские войска утром  28 ноября нанесли ракетный удар, предположительно, "Искандером", по территории предприятия в Запорожье. Из-за вражеского удара есть повреждения в трех многоэтажках и трёх учебных заведениях.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Окупанти за добу здійснили 2 ракетних удари по Запорізькій області та 30 атак "шахедами": є загиблий, четверо поранених
Occupants carried out 2 missile attacks in Zaporizhzhia and 30 attacks with "shaheds" over the day: one killed, four wounded
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