Оккупанты за сутки совершили 2 ракетных удара по Запорожской области и 30 атак "шахедами": есть погибший, четверо раненых
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожскую область более 150 раз, включая два ракетных удара и 30 атак беспилотников, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения.
Российские войска за прошедшие сутки более 150 раз ударили по Запорожской области, в частности осуществили два ракетных удара по областному центру и 30 атак беспилотниками. В результате вражеских атак один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил в среду председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 153 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области
Детали
111 раз из артиллерии российские войска обстреляли территории Орехова, Белогорья, Затишья, Новоселовки, Чаривного, Новоандреевки, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Лобково, Плавней и других прифронтовых городов и сел.
Оккупанты совершили 2 ракетных удара по Запорожью, 30 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Новодаровке, Малиновке, Малой Токмачке, Левадному, Полтавке, Степногорску и Малым Щербакам, 8 РСЗО-обстрелов Железнодорожного, Малой Токмачки, Верхней Терсы и Роботино, а также всадили авиационными снарядами по Роботино и Новодаровке.
В результате ракетного удара по Запорожью пострадала 25-летняя женщина и 39-летний мужчина. В Степногорске ранения получили мужчины 38 и 58 лет. Атака вражеского дрона-камикадзе унесла жизнь 67-летней жительницы Степногорска
Кроме того, в результате вражеских ударов за прошедшие сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним
Российские войска утром 28 ноября нанесли ракетный удар, предположительно, "Искандером", по территории предприятия в Запорожье. Из-за вражеского удара есть повреждения в трех многоэтажках и трёх учебных заведениях.
Оккупанты за сутки совершили 2 ракетных удара по Запорожской области и 30 атак "шахедами": есть погибший, четверо раненых
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