Оккупанты ударили по Константиновке из артиллерии: погиб человек, есть разрушения

Армия россии обстреляла Константиновку, что в Донецкой области, один человек погиб. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

"Сегодня вечером враг обстрелял город из ствольной артиллерии - погиб 65-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, 3 админздания, 2 производственных помещения, 3 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля", - сообщил глава ОГА.

По словам Филашкина, Константиновка, как и вся Донецкая область, регулярно страдает от российского оружия.

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