Оккупанты ударили по Константиновке из артиллерии: погиб человек, есть разрушения
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области из ствольной артиллерии. Погиб 65-летний мужчина, повреждены жилые дома, админздания, инфраструктура и автомобили.
Армия россии обстреляла Константиновку, что в Донецкой области, один человек погиб. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
"Сегодня вечером враг обстрелял город из ствольной артиллерии - погиб 65-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, 3 админздания, 2 производственных помещения, 3 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля", - сообщил глава ОГА.
По словам Филашкина, Константиновка, как и вся Донецкая область, регулярно страдает от российского оружия.
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