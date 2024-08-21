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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили по Константиновке из артиллерии: погиб человек, есть разрушения

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21 августа 2024, 17:25  •  5863 просмотра

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Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области из ствольной артиллерии. Погиб 65-летний мужчина, повреждены жилые дома, админздания, инфраструктура и автомобили.

Армия россии обстреляла Константиновку, что в Донецкой области, один человек погиб. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

"Сегодня вечером враг обстрелял город из ствольной артиллерии - погиб 65-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, 3 админздания, 2 производственных помещения, 3 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля", - сообщил глава ОГА.

По словам Филашкина, Константиновка, как и вся Донецкая область, регулярно страдает от российского оружия.

Донеччина: ворог зранку вбив двох людей, у Торецьку ще один загиблий21 августа 2024, 10:41 • 16970 просмотров

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