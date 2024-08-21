Киев • УНН
В результате утренних обстрелов Донетчины погибли 2 человека - женщина в Украинске и человек в Северске. Также сообщается о гибели мужчины в Торецке от вчерашнего обстрела.
В результате утренних вражеских обстрелов Донецкой области погибли 2 человека - женщина в Селидовской громаде и мужчина в Северске. Также стало известно о гибели мужчины в Торецке от вчерашнего вражеского обстрела, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
2 человека погибли в результате утренних обстрелов Донетчины. В Украинске Селидовской громады россияне убили женщину, повредили 2 многоэтажки. Еще один человек стал жертвой вражеской артиллерии в Северске
Кроме того, по его словам, сегодня стало известно о еще одной жертве вчерашнего обстрела - в Торецке погиб 36-летний мужчина.
"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно!" Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул Филашкин.
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