Оккупанты ударили артиллерией по Мирнограду: один человек погиб, еще трое - ранены
Киев • УНН
В результате артиллерийского обстрела Мирнограда в Донецкой области погиб 1 человек, 3 ранены. Поврежден частный дом, предприятие, кофейня и автомобиль.
По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате обстрела Мирнограда в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
"Сегодня утром россияне обстреляли город из артиллерии. Повреждены частный дом, предприятие, кофейня и автомобиль. На месте работают все ответственные службы", - отметил глава ОВА.
Он также призвал граждан не подвергаться опасности и эвакуироваться своевременно.
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