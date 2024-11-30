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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили артиллерией по Мирнограду: один человек погиб, еще трое - ранены

Киев  •  УНН

 • 1206 просмотра

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В результате артиллерийского обстрела Мирнограда в Донецкой области погиб 1 человек, 3 ранены. Поврежден частный дом, предприятие, кофейня и автомобиль.

По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате обстрела Мирнограда в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"Сегодня утром россияне обстреляли город из артиллерии. Повреждены частный дом, предприятие, кофейня и автомобиль. На месте работают все ответственные службы", - отметил глава ОВА.

Он также призвал граждан не подвергаться опасности и эвакуироваться своевременно.

Сырский после поездки в Донецкую область: принял решение об усилении подразделений резервами и вооружением29 нояб. 2024, 12:02 • 15217 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
donetskДонецк