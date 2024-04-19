Оккупанты проводят максимальный призыв луганчан, которые находятся на оккупированной территории - ОВА

На временно оккупированной Луганщине наблюдается проблема с экономической ситуацией из-за того, что оккупанты проводят максимальный призыв луганчан, которые работали на различных предприятиях в области. Об этом в эфире Еспресо рассказал председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Детали

Также есть проблема с экономической ситуацией, потому что они сейчас проводят максимальный призыв луганчан, которые находятся на оккупированных территориях, принудительно мобилизуя, шантажируя, забирая документы, просто завозя на сборные пункты, в том числе из тех предприятий, которые там еще работали - сообщил Лисогор.

Напомним

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