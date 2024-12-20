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Оккупанты продолжают наступление для достижения тактического успеха в Волчанске

Оккупанты продолжают наступление для достижения тактического успеха в Волчанске

Киев  •  УНН

 • 3132 просмотра

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Российские войска продолжают наступательные действия в Волчанске, но не достигают успеха из-за полного разрушения города. Враг вынужден передвигаться малыми пехотными группами, поскольку использование бронетехники невозможно.

Продолжаются наступательные действия российской армии с целью достижения тактического успеха в Волчанске и его окрестностях. Несмотря на полное разрушение города по линии реки Волчья врагу не удалось получить тактического успеха. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Историк» 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в эфире телемарафона, передает УНН

«В зоне ответственности 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжаются наступательные действия российской армии с целью достижения тактического успеха в городе Волчанск и его окрестностях. В Волчанске несмотря на полное разрушение города по линии реки Волчья врагу не удалось получить тактического успеха. Поэтому наша оборонительная линия не претерпела изменений», - сказал „Историк“. 

По его словам, сегодня Силы обороны Украины, в частности 57-я отдельная мотопехотная бригада, держат огневой контроль над логистическими путями сообщения врага, а также учитывая полное разрушение Волчанска идея использования  бронетехники для врага просто убийственная, поскольку она сразу попадает в поле зрения украинской разведки. 

«Оккупанты могут передвигаться к линии боевого соприкосновения исключительно малыми пехотными группами. Часто такие штурмы просто не имеют успеха. Враг не может даже провести ротации на позициях в городе», - отметил „Историк“. 

Дополнение

В ноябре сообщалось, что российские оккупанты накапливают боекомплект, сосредотачивают технику в определенных районах Харьковщины, но ее не используют, ведь у них ее мало, есть дефицит техники. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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