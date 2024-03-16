Оккупанты планируют потратить более 45 млрд рублей на "российские ценности": что известно

В этом году россия планирует осуществить широкомасштабную пропагандистскую кампанию среди украинцев и собственного населения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

россия готовится к проведению еще более широкой кампании пропаганды среди украинцев и своего собственного населения в этом году.

По данным Центра, Сергей Кириенко и премьер-министр рф Михаил Мишустин получили задание разработать проект по воспитанию граждан на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. До 1 июля им нужно подготовить и представить предложения с участием заинтересованных федеральных государственных органов, направленных на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Для этого в федеральном бюджете на 2024 год предусмотрено 45,8 миллиарда рублей.

Также речь идет о создании программ пропаганды с использованием псевдоистории для дальнейшего изменения сознания населения рф с целью усиления военной ориентации, а в случае населения ВОТ - изменения самосознания жителей.

Напоминаем

россияне активизировали дезинформационные кампании с целью дискредитации украинского Координационного центра по вопросам обращения с военнопленными, распространяя ложные заявления о выкупе пленных украинских солдат за деньги.