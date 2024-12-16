Оккупанты пытаются вербовать банковских должников в ряды своей армии - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированных территориях россияне звонят должникам банков с предложением списать долги в обмен на контракт с армией рф. Количество желающих заключить контракт остается критически низким.
Враг продолжает искать пути, как мобилизовать людей в оккупации в ряды вооруженных сил России. На этот раз россияне взялись за банковских должников. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
По данным информационного ресурса, оккупанты обещают списать должникам их долги по кредитам, однако только в том случае, если они подпишут контракт с армией РФ.
Таким образом, оккупационные администрации обзванивают банковских должников и членов их семей, чтобы набрать людей и хотя бы немного выполнить мобилизационный план на территориях, которые временно захватила Россия. Более того, россияне обещают даже простить кредиты тем, чей родственник заключит контракт.
Кремль всегда использует созданную его действиями бедность для вербовки людей на войны империи. Однако сейчас количество желающих заключать контракт с армией РФ на временно оккупированных территориях критически низкое,
Центр национального сопротивления также отметил, что вербовка населения оккупированных территорий на войну против своей страны является нарушением международного права.
Напомним
Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики организовали "обучающие тренинги" для 50 коллаборантов. Официально мероприятие было посвящено развитию лидерства, но реальной целью стало координирование действий предателей.