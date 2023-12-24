Оккупанты обстреляли село Подсреднее на Харьковщине: два человека получили ранения
Более 20 населенных пунктов Харьковщины, в том числе Подсреднее, были обстреляны врагом, два человека получили ранения.
За сутки на Херсонщине в результате обстрелов погибли 4 человека, 9 - ранены
В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 4 и были ранены 9 человек, в том числе ребенок, при этом было выпущено 425 снарядов по различным объектам.
В Воздушных Силах уточнили количество сбитых ночью дронов
Во время ночного налета украинские Воздушные силы сбили 14 из 15 российских беспилотников-шахедов.
На фронте за сутки произошло 81 боестолкновение - Генштаб
Украинские войска отбили 81 атаку противника вдоль линии фронта, нанеся ему потери и удержав стратегические позиции, несмотря на интенсивные бои.
На Днепропетровщине обломки дронов повредили 6 частных домов
Обломки беспилотников в результате ночной атаки повредили восемь зданий в Днепропетровской области; противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника.
Из-за ночного обстрела Херсона погибли супруги
В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая пара, еще один житель получил ранения, а спасатели нашли еще одно тело под завалами.
Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли 353 190 военнослужащих и 5 858 танков.
Генштаб: Силы ПВО сбили 15 из 16 дронов россиян
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 российских беспилотников во время ночной атаки.
На южном направлении Силы обороны уничтожили 6 "шахедов"
На юге украинские войска сбили шесть беспилотников; вражеские БПЛА были нейтрализованы над Николаевом, Днепропетровском и Кировоградом.
Авиация Сил обороны нанесла 23 удара по врагу - Генштаб
Авиация Сил обороны нанесла 23 удара по объектам противника, уничтожив личный состав, вооружение и зенитные комплексы.