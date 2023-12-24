Оккупанты обстреляли село Подсреднее на Харьковщине: два человека получили ранения

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Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Избицкое Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое, Великий Бурлук, Строевка, Бологовка Купянского района. Два человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 02:40 враг обстрелял с. Подсреднее Купянского района. Пострадали два мужчины 34 и 65 лет. Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали. Состояние среднее, - говорится в сообщении.

Детали

ВСУ отбили 17 вражеских атак возле Синьковки Купянского района.

Днем 23 декабря в результате вражеского обстрела с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены 4 частных домовладения и газопровод. Без пострадавших. Оккупанты обстреляли г. Купянск. Горел частный дом. Без пострадавших.

Отмечается, что за сутки взрывотехники ГСЧС обследовали более 1,8 га территории в Харьковском, Изюмском, Богодуховском, Купянском и Чугуевском районах. Обезвредили 38 ВОП. Разминирование продолжается.

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