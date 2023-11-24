Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, есть погибший и раненая

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Днепровское на Херсонщине. В результате погиб 50-летний местный житель, также ранена женщина. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата Около 16:00 оккупанты обстреляли село Днепровское. Били из артиллерии. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний местный житель. В момент удара он находился на улице. В больницу доставили женщину, 44 лет. У нее - взрывная травма, осколочные ранения живота и руки - написал Прокудин.

Он отметил, что пострадавшей оказывают медпомощь.

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За прошедшие сутки, 23 ноября российские войска совершили 119 обстрелов в Херсонской области, в результате которых погибли 3 и были ранены 11 человек, в том числе 2 детей.