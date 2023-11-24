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Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, есть погибший и раненая

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 15:55  •  6462 просмотра

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Российские войска обстреляли село Днепровское на Херсонщине, в результате чего погиб 50-летний мужчина и была ранена женщина.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Днепровское на Херсонщине. В результате погиб 50-летний местный житель, также ранена женщина. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

Около 16:00 оккупанты обстреляли село Днепровское. Били из артиллерии. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний местный житель. В момент удара он находился на улице. В больницу доставили женщину, 44 лет. У нее - взрывная травма, осколочные ранения живота и руки 

- написал Прокудин.

Он отметил, что пострадавшей оказывают медпомощь.

Дополнение

За прошедшие сутки, 23 ноября российские войска совершили 119 обстрелов в Херсонской области, в результате которых погибли 3 и были ранены 11 человек, в том числе 2 детей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Окупанти обстріляли село на Херсонщині, є загиблий та поранена
Occupants shell a village in Kherson region, one killed and one wounded
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