Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: погибла женщина
Киев • УНН
В результате обстрела российской артиллерией села Садовое Херсонской области погибла 59-летняя женщина.
В результате обстрела российских войск поселка Садовое Херсонской области несовместимы с жизнью травмы получила 59-летняя женщина. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
русская армия убила женщину в селе Садовое. Полчаса поэтому враг обстрелял населенный пункт из артиллерии. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью получила 59-летняя жительница
Дополнение
В Херсоне в результате российского обстрела был ранен 71-летний мужчина. Ему была оказана амбулаторная медицинская помощь в связи с травмами от взрыва.
Кроме того, российские войска в ночь на 30 ноября обстреляли Дарьевку Херсонской области. В результате атаки пострадали четверо людей. Повреждения получили здание больницы, детсад и жилые дома.
Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: погибла женщина
В результате обстрела российской артиллерией села Садовое Херсонской области погибла 59-летняя женщина.
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