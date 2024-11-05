Оккупанты обстреляли Купянщину, погибли два человека

В результате обстрела села Глушковка на Харьковщине погибли два человека, сообщили в Харьковской ОВА, передает УНН.

"Около 14:00 оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района. В результате обстрела погибли два человека. Мужчина и женщина 48 лет", - сообщили в ОГА.

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