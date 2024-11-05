Оккупанты обстреляли Купянщину, погибли два человека
Киев • УНН
В результате обстрела села Глушковка Купянского района погибли два человека - мужчина и женщина 48 лет. Атака оккупантов произошла около 14:00.
В результате обстрела села Глушковка на Харьковщине погибли два человека, сообщили в Харьковской ОВА, передает УНН.
"Около 14:00 оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района. В результате обстрела погибли два человека. Мужчина и женщина 48 лет", - сообщили в ОГА.
Напомним
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