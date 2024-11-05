Оккупанты обстреляли Купянщину, погибли два человека

ukenru
Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через «Дію»? В Минцифре ответили
15:41 • 0 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через «Дію»? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 27006 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 115076 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 137467 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 138934 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 136542 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 175562 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 123766 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 148299 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 152154 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мокрый снег и до 5 градусов мороза: прогноз погоды на сегодня

Мокрый снег и до 5 градусов мороза: прогноз погоды на сегодня

06:19 • 24975 просмотра
Сикорский выразил разочарование отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской трагедии

Сикорский выразил разочарование отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской трагедии

06:47 • 19683 просмотра
Ограничения до 8-14 часов в день: нехватка энергии остается для Украины серьезной угрозой, учитывая продолжение российских атак - РоІітісо

Ограничения до 8-14 часов в день: нехватка энергии остается для Украины серьезной угрозой, учитывая продолжение российских атак - РоІітісо

08:26 • 51608 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 115004 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 40991 просмотра
публикации
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 15410 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 40991 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 115004 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

4 ноября 2024, 13:45 • 143889 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 175562 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 116678 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 122672 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 142267 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 146831 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 125119 просмотра
Актуальное
Оккупанты обстреляли Купянщину, погибли два человека

Оккупанты обстреляли Купянщину, погибли два человека

Киев  •  УНН

14:48 • 5500 просмотра

Read in English

В результате обстрела села Глушковка Купянского района погибли два человека - мужчина и женщина 48 лет. Атака оккупантов произошла около 14:00.

В результате обстрела села Глушковка на Харьковщине погибли два человека, сообщили в Харьковской ОВА, передает УНН.

"Около 14:00 оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района. В результате обстрела погибли два человека. Мужчина и женщина 48 лет", - сообщили в ОГА.

Напомним

Российские войска нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в селе Капитоловка в Харьковской области, ранен мужчина.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
kharkivХарьков