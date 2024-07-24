российские войска совершили 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 78 взрывов. В Миропольской громаде ранена местная жительница.
российские оккупанты девять раз обстреляли пять общин Сумской области, было зафиксировано 78 взрывов, в Миропольской общине ранения получила местная жительница. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.
Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 78 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Великописаревская, Есманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады,
Детали
Миропольская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва). В результате обстрела ранения получила местная жительница.
Середино-Будская громада: с территории рф осуществлена атака 7 вражеских FPV-дронов (7 взрывов).
Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов).
Шалыгинская громада: 41 мину сбросил враг на территорию громады. Также был артобстрел (13 взрывов).
Эсманьская община: зафиксированы удары FPV дронами (5 взрывов).
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