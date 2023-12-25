Оккупанты ночью массированно обстреляли Чернобаевку на Херсонщине
Киев • УНН
Российские войска ночью массированно обстреляли Чернобаевку Херсонской области.
Российские войска в ночь на 25 декабря массированно обстреляли Чернобаевку Херсонской области, было не менее 25 "прилетов", есть погибшая и повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Вчера ночью российская армия массированным огнем покрыла Чернобаевку. По селу зафиксировано не менее 25 "прилетов" из артиллерии. К сожалению, погибла 37-летняя местная жительница. Её тело было обнаружено в одном из разрушенных домов
В результате вражеских обстрелов повреждены 26 домов, спортзал, образовательное и медицинское учреждения, сельскохозяйственный объект, дорожняя инфраструктура, а также три коммунальных автобуса.
Дополнение
Тем временем Херсон сегодня снова оказался под обстрелом российских войск, в городе раздаются взрывы.
Напомним
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 71 раз, два человека получили ранения.
Оккупанты ночью массированно обстреляли Чернобаевку на Херсонщине
Российские войска ночью массированно обстреляли Чернобаевку Херсонской области.
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