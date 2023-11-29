Оккупанты не ликвидируют последствия непогоды на временно оккупированных территориях - Центр сопротивления

На временно оккупированных территориях оккупанты не могут справиться с последствиями непогоды из-за дефицита кадров. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что из-за оккупации региона на ВОТ дефицит работников во всех сферах, ведь большинство населения покинуло регион, или отказалась сотрудничать с врагом.

После непогоды, которая бушевала в регионе, на временно оккупированных территориях сотни населенных пунктов остались без электроэнергии, но помощи дождались не все.

Из-за недоукомплектования ГСЧС и отсутствия энергетиков жизнедеятельность региона не восстановлена до сих пор.

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