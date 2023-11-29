Оккупанты не ликвидируют последствия непогоды на временно оккупированных территориях - Центр сопротивления
Киев • УНН
Оккупанты на временно оккупированных территориях пытаются справиться с последствиями непогоды из-за нехватки персонала, из-за чего многие населенные пункты остались без света.
На временно оккупированных территориях оккупанты не могут справиться с последствиями непогоды из-за дефицита кадров. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что из-за оккупации региона на ВОТ дефицит работников во всех сферах, ведь большинство населения покинуло регион, или отказалась сотрудничать с врагом.
После непогоды, которая бушевала в регионе, на временно оккупированных территориях сотни населенных пунктов остались без электроэнергии, но помощи дождались не все.
Из-за недоукомплектования ГСЧС и отсутствия энергетиков жизнедеятельность региона не восстановлена до сих пор.
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Оккупанты не ликвидируют последствия непогоды на временно оккупированных территориях - Центр сопротивления
Оккупанты на временно оккупированных территориях пытаются справиться с последствиями непогоды из-за нехватки персонала, из-за чего многие населенные пункты остались без света.
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