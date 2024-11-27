Оккупанты нанесли почти 370 ударов по Запорожской области: какие населенные пункты атаковали

Оккупанты нанесли 369 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области за сутки. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

детали

Войска террористов совершили 4 авиационных удара по Новодаровке, Щербаках, Малой Токмачке и Павловке. Кроме того, было проведено 186 атак дронами различных модификаций, которые нацелились на лобковое, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Щербаки, Новоданиловку, малую Токмачку, Малиновку, Белогорье, Новодаровку и Ольговское.

Также захватчики совершили 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня, которые накрыли лобково, Новодаровка и Новоданиловку. Всего зафиксировано 173 артиллерийских удара по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новодаровки и Ольговского.

В результате этих атак поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, среди мирного населения пострадавших нет.

Ночная атака дронов на Запорожье: пострадал подросток