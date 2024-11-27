Оккупанты нанесли почти 370 ударов по Запорожской области: какие населенные пункты атаковали
Киев • УНН
За сутки вражеские войска совершили 369 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Атаки включали авиаудары, удары дронами, РСЗО и артиллерией, повреждена инфраструктура.
Оккупанты нанесли 369 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области за сутки. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
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Войска террористов совершили 4 авиационных удара по Новодаровке, Щербаках, Малой Токмачке и Павловке. Кроме того, было проведено 186 атак дронами различных модификаций, которые нацелились на лобковое, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Щербаки, Новоданиловку, малую Токмачку, Малиновку, Белогорье, Новодаровку и Ольговское.
Также захватчики совершили 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня, которые накрыли лобково, Новодаровка и Новоданиловку. Всего зафиксировано 173 артиллерийских удара по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новодаровки и Ольговского.
В результате этих атак поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, среди мирного населения пострадавших нет.
Ночная атака дронов на Запорожье: пострадал подросток25 нояб. 2024, 05:06 • 105443 просмотра