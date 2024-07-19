Оккупанты нанесли 447 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
За сутки российские войска совершили 447 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Атаки включали авиаудары, обстрелы из БпЛА, РСЗО и артиллерии, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В течение суток оккупанты нанесли 447 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Войска рф осуществили 4 авиационных удара по Пятихаткам, Каменскому и Лобковому.
176 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Новоданиловку.
20 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Левадное и Гуляйполе.
247 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки, Левадного, Успеновки, Степногорска и Приморского.
Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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