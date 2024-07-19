Оккупанты нанесли 447 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области

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Супермаркет на Позняках в Киеве тушат полсотни спасателей - ГСЧС 11 часов назад • 21597 просмотра

В Киеве загорелся продуктовый супермаркет: продолжается эвакуация посетителей и персонала 11 часов назад • 21811 просмотра

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