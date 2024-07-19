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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли 447 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области

Оккупанты нанесли 447 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области

Киев  •  УНН

19 июля 2024, 04:26  •  30542 просмотра

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За сутки российские войска совершили 447 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Атаки включали авиаудары, обстрелы из БпЛА, РСЗО и артиллерии, повреждены жилые дома и инфраструктура.

В течение суток оккупанты нанесли 447 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Войска рф осуществили 4 авиационных удара по Пятихаткам, Каменскому и Лобковому.

176 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное,  Малиновку и Новоданиловку.

20 обстрелов РСЗО накрыли Роботино,  Левадное и Гуляйполе. 

247 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки,  Роботино,   Новоданиловки, Малиновки, Левадного,  Успеновки,   Степногорска и Приморского.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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