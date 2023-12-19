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Оккупанты на Купянском направлении массово болеют "мышиной лихорадкой" - ГУР

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 10:19  •  24236 просмотра

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Российские войска на Купянском направлении столкнулись со вспышкой "мышиной лихорадки" из-за ненадлежащего зимнего обмундирования и отсутствия медицинской помощи, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Из-за отсутствия медпомощи и ненадлежащего обеспечения зимними вещами у российских оккупантов на Купянском направлении зафиксирована вспышка так называемой "мышиной лихорадки". Об этом сообщает главное управление разведки МО Украины, пишет УНН

 Детали 

По данным украинской разведки, в подразделениях российской оккупационной армии растет недовольство из-за ненадлежащего обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи.

Так, на Купянском направлении во многих подразделениях российских захватчиков зафиксирована вспышка так называемой "мышиной лихорадки"

- говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Отмечается, что болезнь имеет вирусный характер и передается к человеку от грызунов - через прямой контакт с возбудителем, в результате вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания их в продукты питания, которые употребляет человек.

Симптомы "мышиной лихорадки" - сильная головная боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошнота и  рвота по несколько раз в день.

 Поскольку болезнь поражает почки, зараженный "мышиной лихорадкой"  испытывает интенсивную боль в пояснице и испытывает серьезные трудности с мочеиспусканием.

Жалобы на лихорадку от личного состава  российской армии, задействованного в войне против Украины, командование проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях

указали в украинской разведке. 

К тому же, на первом этапе течения "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп. 

Как указали в ГУР, в "итоге - "мышиная лихорадка" значительно снизила  боеспособность российских "крыс"". 

Дополнение

Британская разведка сообщает, что российские подразделения "Шторм Z" могут снова вступить в бой с незаживающими ранами и ампутациями, получая минимальную медицинскую помощь или вообще не получая ее.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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