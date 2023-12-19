Оккупанты на Купянском направлении массово болеют "мышиной лихорадкой" - ГУР

Из-за отсутствия медпомощи и ненадлежащего обеспечения зимними вещами у российских оккупантов на Купянском направлении зафиксирована вспышка так называемой "мышиной лихорадки". Об этом сообщает главное управление разведки МО Украины, пишет УНН.

Детали

По данным украинской разведки, в подразделениях российской оккупационной армии растет недовольство из-за ненадлежащего обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи.

Так, на Купянском направлении во многих подразделениях российских захватчиков зафиксирована вспышка так называемой "мышиной лихорадки" - говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Отмечается, что болезнь имеет вирусный характер и передается к человеку от грызунов - через прямой контакт с возбудителем, в результате вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания их в продукты питания, которые употребляет человек.

Симптомы "мышиной лихорадки" - сильная головная боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошнота и рвота по несколько раз в день.

Поскольку болезнь поражает почки, зараженный "мышиной лихорадкой" испытывает интенсивную боль в пояснице и испытывает серьезные трудности с мочеиспусканием.

Жалобы на лихорадку от личного состава российской армии, задействованного в войне против Украины, командование проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях указали в украинской разведке.

К тому же, на первом этапе течения "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп.

Как указали в ГУР, в "итоге - "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских "крыс"".

Дополнение

Британская разведка сообщает, что российские подразделения "Шторм Z" могут снова вступить в бой с незаживающими ранами и ампутациями, получая минимальную медицинскую помощь или вообще не получая ее.