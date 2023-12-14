Оккупанты атаковали Украину тремя ракетами "Кинжал": одну из них сбили на Киевщине
Киев • УНН
В Воздушных силах добавили, что несколько вражеских целей, о которых сообщали ранее, вероятно имитированы вражеским РЭБ.
Российские военные атаковали Украину тремя ракетами "Кинжал". Одну из них - сбили на Киевщине, о "судьбе" остальных двух в Воздушных силах не сообщают, передает УНН.
Детали
По данным Воздушных сил, из-за взлета самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка -рф., в 14.09 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Около 14.15 были осуществлены пуски ракет. Прилеты в район Староконстантинова уже в 14.20.
Заметьте, что от момента объявления воздушной тревоги - до прилетов в центральной Украине прошло всего 10 минут, отметили в Воздушных силах.
В целом противник применял три аэробаллистические ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области в направлении города Киев и Староконстантинова. Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено одну ракету Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области. О последствиях попаданий/не попаданий вражеских ракет в Хмельницкой области, конечно, не комментируем
Добавим
В Воздушных силах добавили, что несколько вражеских целей, о которых сообщали ранее, вероятно имитированы вражеским РЭБ
"Впрочем, и в дальнейшем оперативно сообщать о направлении движения всех целей, ведь невозможно сразу установить реальный это "Кинжал" или так называемая "фальшцель". В любом случае призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги! Ведь опасность реальна! Вместе - к победе!" - резюмировали в Воздушных силах.
Оккупанты атаковали Украину тремя ракетами "Кинжал": одну из них сбили на Киевщине
В Воздушных силах добавили, что несколько вражеских целей, о которых сообщали ранее, вероятно имитированы вражеским РЭБ.
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