Охрана Президента Украины не применяла физическую силу к митингующим в Днепре - УГО

В ведомстве отмечают, что информация о том, что "военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к одному из митингующих является откровенной ложью и содержит признаки спланованованои информационной провокации".

В пресс-службе охранного ведомства отметили, что их военнослужащие действовали исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Напомним, ранее появилась информация, что в Днепре во время конфликта между полицией, активистами и якобы охраной главы государства, одной из активисток сломали ребро.