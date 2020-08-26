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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Охрана Президента Украины не применяла физическую силу к митингующим в Днепре - УГО

Киев • УНН

 • 45773 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Управлении государственной охраны Украины отвергают обвинения в применении физической силы в отношении митингующих в Днепре и категорически опровергают причастность службы безопасности Президента Украины к инциденту с травмированной активисткой. Об этом УНН в комментарии сообщила пресс-служба Управления госохраны Украины.

Охрана Президента Украины не применяла физическую силу к митингующим в Днепре - УГО

В ведомстве отмечают, что информация о том, что "военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к одному из митингующих является откровенной ложью и содержит признаки спланованованои информационной провокации".

В пресс-службе охранного ведомства отметили, что их военнослужащие действовали исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Напомним, ранее появилась информация, что в Днепре во время конфликта между полицией, активистами и якобы охраной главы государства, одной из активисток сломали ребро.

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