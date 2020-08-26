Охорона Президента України не застосовувала фізичну силу до мітингувальників у Дніпрі - УДО

У відомстві зазначають, що інформація про те, що “військовослужбовці УДО України нібито застосували фізичну силу до когось із мітингувальників є відвертою брехнею та містить ознаки спланованованої інформаційної провокації”.

У пресслужбі охоронного відомства наголосили, що їх військовослужбовці діяли виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Дніпрі під час конфлікту між поліцією, активістами та нібито охороною глави держави, одній з активісток зламали ребро.