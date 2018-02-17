ОИ-2018: сестры Семеренко оказались вне топ-15 в биатлонном масс-старте
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Пхенчхане состоялась очередная биатлонная гонка в рамках 23-х зимних Олимпийских игр. Среди женщин состоялся масс-старт с участием украинок Валентины и Виты Семеренко, передает корреспондент УНН.
Благодаря чистой стрельбе на двух огневых рубежах Вита Семеренко занимала 11-е место и 37 секунд отставания от лидера Анастасии Кузьминой. Зато ее сестра Валентина при 1 не закрыт мишени занимала 22-ю строчку.
Третий огневой рубеж стал провальным для Виты, которая не закрыла три мишени и пришла к финишу на 24-й строчке (3) +3: 02,3 мин.
Ее сестра Валентина стала 19-й (1) +2: 16,9 мин.
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Торжествовала 34-летняя словачка Анастасия Кузьмина (1) 35:23 мин. На второй позиции с первой наградой на данных играх стала белоруска Дарья Домрачева (1) +18,8 сек, а бронзовая медаль в активе норвежки Тирил Экхофф (2) +27,7 с.
Стоит отметить, что Кузьмина на Играх в Ванкувере и Сочи получала по одной золотой награде, а в Пхенчхане ранее выигрывала две серебряные награды.
Кроме того добавим, что завтра в Пхенчхан состоится мужской масс-старт в котором Украина не будет представлена.