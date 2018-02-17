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ОІ-2018: сестри Семеренко опинилися поза топ-15 у біатлонному мас-старті

ОІ-2018: сестри Семеренко опинилися поза топ-15 у біатлонному мас-старті

Київ • УНН

 • 8559 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Пхьончхані відбулася чергова біатлонна гонка в рамках 23-х зимових Олімпійських ігор. У жінок відбувся мас-старт за участі українок Валентини і Віти Семеренко, передає кореспондент УНН.

Завдяки чистій стрільбі на двох вогневих рубежах Віта Семеренко посідала 11-те місце із 37 секундами відставання від лідери Анастасії Кузьміної. Натомість її сестра Валентина при 1 не закритій мішені займала 22-й рядок.

Третій вогневий рубіж став провальним для Віти, яка не закрила три мішені і прийшла до фінішу на 24-му рядку (3) +3:02,3 хв.

Її сестра Валентина стала 19-ю (1) +2:16,9 хв.

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Тріумфувала 34-річна словачка Анастасія Кузьміна (1) 35:23 хв. На другій позиції із першою нагородою на даних іграх стала білоруска Дар'я Домрачьова (1) +18,8 с, а бронзова медаль в активі норвежки Тіріл Екхофф (2) +27,7 с.

Варто зазначити, що Кузьміна на Іграх у Ванкувері та Сочі здобувала по одній золотій нагороді, а у Пхьончхані раніше вигравала дві срібні нагороди.

Крім того додамо, що завтра у Пхьончхані відбудеться чоловічий мас-страт в якому Україна не буде представлена жодним спортсменом.

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