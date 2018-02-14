ОИ-2018: итальянка и голландец завоевали победы в шорт-треке и конькобежном спорте
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В южнокорейском Пхенчхане прошли два финальные выступления в конькобежцев в рамках Олимпийских игр, сообщает УНН со ссылкой на сайт pyeongchang2018.
В шорт-треку Арианна Фонтана принесла Италии первую золотую медаль Игр-2018. Спортсменка победила на дистанции 500 метров, опередив кореянку Чхве Ми Джон, однако судьи впоследствии аннулировали результат кореянки, которая в полуфинальном заезде установила олимпийский рекорд.
Серебряную награду получила голландка Яра ван Керкхоф со временем в 43,256 с. Канадка Ким бутен замкнула пьедестал почета — 43,881.
Отметим, что в мужском конькобежном спорте на дистанции 1500 метров высокие награды получили уроженцы Нидерландов — Кьелд Ньойс автор “золотого времени” 1:44,01 мин, а Патрик Руст стал серебряным призером 0,85 с. Разбавил тройку призеров хозяин турнира Ким Мик Сок + 0,92 с.
Добавим, что Олимпийские зимние игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля.
Справка УНН: шорт-трек (скоростной бег на коньках на короткой дорожке) — вид конькобежного спорта. В соревнованиях несколько спортсменов (как правило 4-8 спортсменов) одновременно катаются по овальной ледовой дорожке.