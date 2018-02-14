ОИ-2018: итальянка и голландец завоевали победы в шорт-треке и конькобежном спорте

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77149 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91127 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93711 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110636 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101419 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105033 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112033 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122943 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134547 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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ОИ-2018: итальянка и голландец завоевали победы в шорт-треке и конькобежном спорте

Киев  •  УНН

 • 10189 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В южнокорейском Пхенчхане прошли два финальные выступления в конькобежцев в рамках Олимпийских игр, сообщает УНН со ссылкой на сайт pyeongchang2018.

В шорт-треку Арианна Фонтана принесла Италии первую золотую медаль Игр-2018. Спортсменка победила на дистанции 500 метров, опередив кореянку Чхве Ми Джон, однако судьи впоследствии аннулировали результат кореянки, которая в полуфинальном заезде установила олимпийский рекорд.

Серебряную награду получила голландка Яра ван Керкхоф со временем в 43,256 с. Канадка Ким бутен замкнула пьедестал почета — 43,881.

Отметим, что в мужском конькобежном спорте на дистанции 1500 метров высокие награды получили уроженцы Нидерландов — Кьелд Ньойс автор “золотого времени” 1:44,01 мин, а Патрик Руст стал серебряным призером 0,85 с. Разбавил тройку призеров хозяин турнира Ким Мик Сок + 0,92 с.

Добавим, что Олимпийские зимние игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля.

Справка УНН: шорт-трек (скоростной бег на коньках на короткой дорожке) — вид конькобежного спорта. В соревнованиях несколько спортсменов (как правило 4-8 спортсменов) одновременно катаются по овальной ледовой дорожке.

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