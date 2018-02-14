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ОІ-2018: італійка та нідерландець вибороли перемоги у шорт-треку та ковзанярському спорті

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У південнокорейському Пхьончхані пройшли два фінальні виступи у ковзанярів в рамках Олімпійських ігор, повідомляє УНН з посиланням на сайт pyeongchang2018.

У шорт-треку Аріанна Фонтана принесла Італії першу золоту медаль Ігор-2018. Спортсменка перемогла на дистанції 500 метрів, випередивши кореянку Чхве Мі Джон, Проте судді згодом анулювали результат кореянки, яка у півфінальному заїзді встановила олімпійський рекорд.

Срібну нагороду отримала нідерландка Яра ван Керкхоф із часом в 43,256 с. Канадка Кім Бутен замкнула п’єдестал пошани — 43,881.

Відзначимо, що у чоловічому ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів високі нагороди здобули уродженці Нідерландів — Кьелд Ньойс автор “золотого часу” 1:44,01 хв, а Патрік Руст став срібним призером +0,85 с. Розбавив трійку призерів господар турніру Кім Мік Сок + 0,92 с.

Додамо, що Олімпійські зимові Ігри у Південній Кореї триватимуть до 25-го лютого.

Довідка УНН: шорт-трек (швидкісний біг на ковзанах на короткій доріжці) — вид ковзанярського спорту. У змаганнях кілька спортсменів (як правило 4-8 спортсменів) одночасно катаються по овальної льодовій доріжці.

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