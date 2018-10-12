Официальный курс гривны установлен на уровне 28,98 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,98 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 октября установлены на таком уровне:
27.984519 грн за доллар;
32.392081 грн за евро;
0.419100 грн за российский рубль;
37.023752 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 октября курс всех валют, кроме евро (его курс вырос), снизился.