Официальный курс гривны установлен на уровне 28,35 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На 23 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,35 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.3553 грн за доллар;
33.6266 грн за евро;
0.37255 грн за российский рубль;
37.6034 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 ноября курс всех указанных валют вырос.