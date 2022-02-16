Официальный курс гривны установлен на уровне 28,24 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,24 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.242400 грн за доллар;
32.028300 грн за евро;
0.374970 грн за российский рубль;
38.240200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 февраля курс доллара, евро и фунта упал, рубля вырос:
-0.293 грн за доллар;
-0.298 грн за евро;
+0.001 грн за российский рубль;
-0.381 грн за фунт стерлингов.