Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,24 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,24 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.242400 грн за долар;
32.028300 грн за євро;
0.374970 грн за російський рубль;
38.240200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 лютого курс долара, євро та фунта впав, рубля зріс:
-0.293 грн за долар;
-0.298 грн за євро;
+0.001 грн за російський рубль;
-0.381 грн за фунт стерлінгів.