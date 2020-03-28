Официальный курс гривны установлен на уровне 28,14 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. На 28 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,14 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.138100 грн за доллар;
30.863300 грн за евро;
0.361860 грн за российский рубль;
33.798100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 марта курс всех указанных валют - не изменился.