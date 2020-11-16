Официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На 16 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.1158 грн за доллар;
33.2118 грн за евро;
0.36241 грн за российский рубль;
37.0116 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 ноября курс всех указанных валют упал.