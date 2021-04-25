Официальный курс гривны установлен на уровне 28,1 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. По состоянию на 25 апреля 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,1 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.064200 грн за доллар;
33.810300 грн за евро;
0.370810 грн за российский рубль;
38.925000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 апреля курс всех валют не изменился.