Официальный курс гривны установлен на уровне 28,08 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 октября установлены на таком уровне:
28.081440 грн за доллар;
32.111127 грн за евро;
0.422890 грн за российский рубль;
36.623092 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 октября курс всех валют, кроме рубля (его курс вырос), снизился.