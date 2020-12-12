Официальный курс гривны установлен на уровне 28,07 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. По состоянию на 12 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,07 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро субботы установлены на таком уровне:
28.075000 грн за доллар;
33.994600 грн за евро;
0.382650 грн за российский рубль;
37.297600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 декабря курс указанных валют не изменился.